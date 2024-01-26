Пенсионерка получила компенсацию за навязанные ей товары

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области помогло женщине получить деньги за моральный вред.

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Как сообщили в ведомстве, к ним обратилась 84-летняя волгоградка и попросила защитить ее потребительские права.

Выяснилось, что к женщине под предлогом проверки вентиляции пришли представители ИП Капашева В. А. Они воспользовались преклонным возрастом женщины и убедили ее в необходимости приобретения пожарных извещателей и комплектов огнегашения для розеток и выключателей. Продавцы заключили с пенсионеркой 4 договора на общую сумму в 50 тыс. рублей.

Через некоторое время женщина поняла, что ее обманули. Она обратилась в адрес продавца с требованием расторгнуть договоры и вернуть ей деньги. Однако предприниматель требование проигнорировал.

Специалисты Роспотребнадзора установили, что сопроводительная документация к товару не содержит данных о производителе. Также для установки оборудования требуется квалифицированный специалист, хотя продавцы уверяли женщину, что она может все установить сама.

Заключенные договоры содержат информацию о том, что товары являются технически сложными и не подлежат возврату при надлежащем качестве. Однако технической документации к приборам не было, и они не входят в соответствующий перечень технически сложных товаров. Следовательно, в договорах до сведения потребителя была доведена недостоверная информация.

Роспотребнадзор подал иск в защиту потребителя и потребовал расторгнуть договоры, вернуть деньги, выплатить неустойку и возместить пенсионерке моральный вред. Волжский городской суд полностью удовлетворил требования. Общая сумма взыскания с предпринимателя составила 100 560 рублей.

Решение суда уже вступило в законную силу, взысканием займутся сотрудники ФССП.