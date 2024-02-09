Собака родила щенков в такси в Кирове, не доехав до ветклиники
В Кирове собака породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель родила прямо в салоне такси. Об этом хозяйка собаки, Надежда, сообщила в соцсетях.
Когда у Энни (так зовут собаку) начались схватки, Надежда вызвала такси в ветеринарную клинику. Заказ выполнял водитель по имени Александр.
Затем, уже в такси, Энни начала рожать, из-за чего Надежда попросила Александра ехать быстрее. Водитель старался сделать все возможное, но собака все же успела родить одного щенка в машине, а остальные семь щенят появились на свет в клинике.
Щенка, который родился в такси, назвали Таксюшей из-за необычной истории его рождения.
«Я, конечно, не мог помочь сам в процессе родов, но старался довести собаку до клиники как можно быстрее. Рад, что все остальные щенки родились уже под наблюдением профессионалов, а не в таких экстремальных условиях», — рассказал Александр.
Ранее «Рамблер» писал о том, сколько стоила самая дорогая реклама в истории.