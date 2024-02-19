Всем известно, что поклонники часто совершают экстравагантные поступки, чтобы привлечь внимание кумиров. Но иногда их действия выходят за рамки разумного.

Например, одна поклонница канадского рэпера Дрейка выбила его имя на своем лбу. Этот шаг удивил даже самого артиста. В интервью он прокомментировал: "Я бы предпочел, чтобы люди выражали свою любовь ко мне другими способами".

Кайли Дженнер – одна из самых популярных звезд в социальных сетях. Неудивительно, что среди них есть и фанатичные поклонники. Один из таких фанатов буквально помешан на Кайли. Он носит одежду только с ее изображениями, а также набил несколько татуировок с лицом кумира. Когда Кайли заметила такую преданность, то решила лично встретиться со своим самым фанатичным поклонником. Девушка сделала с ним селфи и подарила фирменный рюкзак Louis Vuitton.