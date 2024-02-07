Многие мечтают о богатстве и славе. Но некоторым повезло родиться уже с готовым огромным состоянием – именно так обстоят дела у детей самых богатых и знаменитых звезд шоу-бизнеса. Эти малыши появляются на свет уже миллионерами и наследниками целых империй, построенных их родителями.

Одним из самых богатых детей в мире считается дочь Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста – Норт Уэст. Ее состояние оценивается в 375 миллионов долларов. Эти миллионы размещены в трастовом фонде, который включает в себя более 14 объектов недвижимости, яхты и биткоины.

Еще одна юная миллионерша – дочь певицы Бейонсе и рэппера Джей-Зи Блю Айви Картер. Ее состояние – впечатляющие 850 миллионов долларов. Эти деньги хранятся в специальных инвестиционных и трастовых фондах семьи, которые включают в себя 67 объектов недвижимости и частый самолет.