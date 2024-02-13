Илон Маск – один из самых известных и успешных предпринимателей современности. Он основатель таких компаний как Tesla, SpaceX, Neuralink и The Boring Company.

Большую часть дня Маск посвящает работе в своих компаниях. Он лично контролирует все ключевые проекты, принимает важные решения, общается с инженерами и дизайнерами. Периодически также ведет переговоры с инвесторами и партнерами.

В целом, его образ жизни можно назвать довольно аскетичным – без излишеств и роскоши, с максимальной концентрацией на работе и семье.

Маск не позволяет себе таких роскошеств как яхты, частные самолеты, дорогие украшения или коллекции предметов искусства, характерные для других миллиардеров. Его главные интересы и увлечения – это наука и разработка новых технологий, которым он и посвящает большую часть своей жизни.