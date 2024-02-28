Женщина вернула потерянный телефон и ее отблагодарили фейковыми банкнотами

Китаянка нашла потерянный телефон и в скором времени отыскала его владельца, чтобы вернуть гаджет. Человек в знак благодарности заплатил ей. Однако это оказались фейковые купюры. Об этом пишет Scmp.

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О том, что ей подсунули фальшивые деньги, китаянка узнала только на следующий день. В конверте с 3 100 юанями (430 долларов США) находились купюры, предназначенные для тренировок банковских служащих. Китаянка связалась с владельцем телефона, и он подтвердил обман.

Оскорбленная в лучших чувствах женщина обратилась в полицию и рассказала свою историю в соцсетях.

Юрист И Сюй из компании Hunan Jinzhou заявил, что выплата фальшивых денег в качестве вознаграждения может рассматриваться как мошенничество. Однако вскоре в деле появилась новая информация.

Выяснилось, что китаянка не хотела возвращать телефон законному владельцу. По этой причине он отплатил ей фэйковыми банкнотами.

Гражданский кодекс Китая в свою очередь гласит, что нашедший чужую вещь человек должен вернуть ее законному хозяину. Если второй и должен что-то оплатить, то это проезд и прочие траты, совершенные для сохранения предмета. А еще, если нашедший удержит обнаруженную вещь, он не имеет права требовать вознаграждение.