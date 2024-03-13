56-летний профессор провел под водой сто дней и помолодел на 20 лет

Бывший офицер военно-морского флота провел под водой сто дней и помолодел на 20 лет
56-летний профессор из Университета Южной Флориды по имени Джозеф Дитури, офицер военно-морского флота в отставке, провел под водой рекордные сто дней и, по его словам, помолодел на 20 лет. Детали истории приводит издание The Sun.
Пребывание на глубине 30 футов обратило вспять процесс старения организма на клеточном уровне, уверен экспериментатор. Виной тому стволовые клетки, которые из-за высокого давления вырабатывались в 17 раз активнее, пока он пребывал в водах Атлантического океана.
Помимо этого, стодневное погружение привело к увеличению длины структур ДНК, которые расположены на кончиках хромосом и с возрастом обычно становятся короче.
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"Я и в самом деле помолодел, находясь под водой".
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