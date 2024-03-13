56-летний профессор провел под водой сто дней и помолодел на 20 лет

56-летний профессор из Университета Южной Флориды по имени Джозеф Дитури, офицер военно-морского флота в отставке, провел под водой рекордные сто дней и, по его словам, помолодел на 20 лет. Детали истории приводит издание The Sun.

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Пребывание на глубине 30 футов обратило вспять процесс старения организма на клеточном уровне, уверен экспериментатор. Виной тому стволовые клетки, которые из-за высокого давления вырабатывались в 17 раз активнее, пока он пребывал в водах Атлантического океана.

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Помимо этого, стодневное погружение привело к увеличению длины структур ДНК, которые расположены на кончиках хромосом и с возрастом обычно становятся короче.

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"Я и в самом деле помолодел, находясь под водой".

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