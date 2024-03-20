Фотограф показала снимки Лохнесского чудовища, которые утаивала пять лет

52-летняя фотограф Чи Келли зафиксировала на камеру загадочное существо несколько лет назад, но поделилась ими с общественностью только сейчас. Об этом сообщает Daily Mail.

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Снимки были сделаны в высокогорной Шотландии. На них видно озеро, в водах которого перемещается что-то странное – делать конкретные выводы сложно. Сама Келли считает, что это может быть как выдра, так и Лохнесское чудовище.

© Peter Jolly Northpix / https://www.dailymail.co.uk/news/article-13215467/Nessie-mystery-Photographer-pictures-Loch-Ness-Monster.html

Встреча с таинственным существом состоялась в 2018 году. Тогда фотограф со своими супругом и дочерью отдыхала на местном курорте, наслаждалась отпуском и запечатлевая счастливые моменты на камеру.

© Peter Jolly Northpix / https://www.dailymail.co.uk/news/article-13215467/Nessie-mystery-Photographer-pictures-Loch-Ness-Monster.html

"Мы пообедали в гостинице, а потом пошли гулять. Я фотографировала Скотта и нашу дочь Алису, как вдруг в 200 метрах от берега, двигаясь справа налево с постоянной скоростью, перед нами предстало это существо".

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Чи призналась, что не особо распространялась об этой истории и не показывала никому снимки, так как боялась насмешек. Все изменилось, когда она узнала о проведении в прошлом году самых масштабных за последние 50 лет поисках Несси, в которых приняли участие сотни добровольцев.

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