Новый тренд или шутка: Adidas предлагает обзавестись кроссовками-коробками

Adidas анонсировал запуск The Box Shoe, под которыми подразумеваются самые настоящие кроссовки-коробки. О необычной новинке сообщает издание FN.

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В приложении Adidas Confirmed появился удивительный товар. Речь идет о фирменной коробке синего цвета с тремя полосками, шнурками и "языком". Все детали традиционной пары спортивной обуви на месте, но только носить ее на вряд ли получится.

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Внимательные пользователи обратили внимание на код кроссовок: AF0104. В нем можно расшифровать намек на грядущее первое апреля.

Интересно, что можно попросить приложение предупредить пользователя о поступлении кроссовок-коробок в продажу. Правда, на них нет цены, что также подтверждает версию о первоапрельской шутке.

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