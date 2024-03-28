Креативная акция: «Бургер Кинг» в Бразилии дарит вопперы за красивые лысины

Сотрудники бразильского "Бургер Кинга" решили удивить всех своей креативностью и запустили акцию для лысеющих мужчин. Об этом компания объявила в социальных сетях.

Акция стартовала вчера и продлится до конца марта. В ближайшие четыре дня жители страны могут попытать удачу, продемонстрировав сотрудникам заведения свою голову.

Самой привлекательной считается лысина, которая тянется ото лба с двух сторон и заканчивается на макушке.

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Пост с описанием правил акции просмотрели уже два миллиона человек. Поделились публикацией более трех тысяч человек.

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