Безумные требования: невеста заставляет подруг прийти на свадьбу в париках и линзах

К планированию свадьбы все подходят по-разному. Иногда можно так переусердствовать, что приглашенные гости будут мечтать об отмене долгожданного мероприятия.

© Кадр из фильма "Сбежавшая невеста"

Подружка невесты, чье имя не называется, поделилась чудной историей подготовки к одному бракосочетанию. Девушка пребывает в самом настоящем шоке: ее знакомая предъявляет к своей свите требования, от которых брови невольно ползут вверх.

Во-первых, все девушки должны предстать на свадьбе с длинными пышными локонами. Обладательницы коротких волос, соответственно, могут явиться на торжество только в париках. Причем их цвет также должна определить невеста.

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А еще ни в коем случае нельзя портить общую картину карими глазами. Чтобы их скрыть, предписывается надеть контактные линзы голубого оттенка – зеленые еще более или менее приемлемы.

Под запретом также обручальные кольца, татуировки и даже шрамы.

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