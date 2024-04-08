«‎Золотая молодежь»‎ живет на море на 150 тыс. руб. в месяц, имитируя жизнь «‎простых людей»

У молодых людей из высших слоев общества пользуются популярностью квесты, суть которых заключается в "выживании" на отечественных курортах на 150 000 рублей в месяц. Об этом сообщает AB News.

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Представители "золотой молодежи" в возрасте 18-23 лет приезжают в Краснодарский край или Крым с минимальным набором личных вещей и карточкой с ограниченной суммой. Лимит доступных средств обычно составляет около 150 000 рублей.

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На протяжении всего месяца дети обеспеченных и влиятельных родителей живут в съемном жилье, ездят на общественном транспорте и находят себе пропитание, как обычные люди.

"Я поняла, как сложно живется простым людям, поняла их проблемы", – делится своими впечатлениями 22-летняя дочь застройщика.

Все происходящие с ними молодые люди снимают на видео, чтобы отчитываться перед ребятами из своего круга. Последние оценивают, удалось ли экспериментатору вжиться в роль.

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