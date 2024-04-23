Мечехвосты — членистоногие, пережившие все массовые вымирания

Океан — это дом для множества необычных обитателей, среди которых особое место занимают мечехвосты. Они бродят у побережий морей уже множество тысячелетий. Подробнее о них расскажет "Рамблер".

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Мечехвосты, безусловно, являются одними из древнейших жителей нашей планеты. Ученые обнаружили окаменелости их древних предков, которые жили 445 миллионов лет назад. Они выжили после катастрофы, которая уничтожила динозавров 66 миллионов лет назад. Сегодня существует четыре вида мечехвостов: один обитает в прибрежных водах Атлантического побережья Северной Америки и Мексиканского залива, а три вида обитают в прибрежных водах Азии. Мечехвосты практически не эволюционировали за последние 200 миллионов лет, поэтому их часто называют "живыми окаменелостями".

Мечехвосты имеют сложное строение, которое часто приводит к интересным наблюдениям. Они ходят на 10 ногах и используют последнюю пару, называемую хелицерами, чтобы передвигать пищу в свои рты. Они питаются червями, водорослями, моллюсками и другой мелкой добычей, которую они находят в осадках на дне океана. У мечехвостов нет челюстей, поэтому они разминают свою пищу между своими ногами перед едой.

Один из наиболее удивительных фактов о мечехвостах заключается в цвете их крови. Кровь человека красная из-за наличия в ней гемоглобина — белка в эритроцитах, переносящего кислород по телу — содержащего железо. У мечехвостов есть другой белок, переносящий кислород, называемый гемоцианином. Гемоцианин содержит медь, а не железо, что придает крови мечехвоста ярко-голубой цвет.

Животные с самыми страшными ртами и зачем они им

Мечехвосты принадлежат к типу членистоногих, но они ближе всего родственны скорпионам и паукам, чем ракообразным. Они являются единственными живыми представителями отряда копьеносцев. Они играют важную роль в экосистеме морей. Они являются хищниками, питаясь моллюсками, кольчатыми червями и другими мелкими беспозвоночными, которые находятся на дне моря. Однако известны случаи, когда мечехвосты питаются водорослями. Как и скорпионы, мечехвосты светятся под ультрафиолетовым светом (или черным светом). Ученым неизвестно, почему мечехвосты светятся, но молодые крабы с более светлыми панцирями светятся ярче, чем взрослые.

Кровь мечехвостов содержит уникальный фермент, называемый лимуловым амебоцитным лизатом, или LAL. Когда она подвергается воздействию бактериальных эндотоксинов, которые могут быть смертельными, кровь сворачивается. Биомедицинские компании используют LAL для тестирования лекарств, вакцин, имплантатов и других продуктов на наличие эндотоксинов. Это способ обеспечить безопасность медицинского оборудования для людей. К сожалению, многие мечехвосты погибают в процессе сбора их крови. Ученые исследуют синтетические альтернативы LAL, чтобы сохранить будущее для мечехвостов и береговых птиц.

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