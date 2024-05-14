Животное или шишка: кто такие панголины

Панголины являются объектом постоянного внимания ученых, природолюбов и защитников природы. Они привлекают внимание не только своим уникальным внешним видом, но и важным экологическим значением. "Рамблер" подробнее расскажет об этих животных и о том, почему они так важны для нашей планеты.

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Млекопитающие из семейства Manidae обитают в тропических регионах Азии и Африки. Они уникальны тем, что покрыты толстой пластинчатой броней, состоящей из кератина — того же материала, что и человеческие ногти. Чешуя делает их похожими на огромные шишки или ожившие доски.

Панголины — всеядные животные. Преимущественно они питаются муравьями и термитами, поэтому они играют важную роль в экосистеме, контролируя популяцию и чрезмерное размножение вредителей. Также эти млекопитающие могут есть других насекомых, фрукты и растения. Чтобы ловить свою добычу, они используют свой острый нос и длинный язык.

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Несмотря на свою важность, панголины сталкиваются с многочисленными угрозами, включая браконьерство, торговлю и потерю среды обитания. Их мясо и чешуя часто используются в традиционной медицине и считается деликатесом в некоторых культурах. К сожалению, это приводит к исчезновению популяций этих млекопитающих и угрожает их выживанию.

Международные организации и правозащитные группы активно работают над защитой панголинов и их среды обитания. Это включает в себя создание заповедников и охраняемых зон, контроль незаконной торговли и образовательные кампании для поддержания осведомленности о важности сохранения этих уникальных созданий.

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