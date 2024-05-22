Женщина требует 600$ с няни, накормившей детей-вегетарианцев куриными наггетсами

19-летняя девушка, подрабатывающая няней, рассказала о произошедшем с ней неловком инциденте. Детали приводит издание The Mirror.

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Героиня истории, чье имя не называется, зарабатывает на жизнь присмотром за детьми второй год. Сейчас девушка работает на семью с двумя детьми.

Оставшись дома с чадами в очередной раз, няня решила заказать куриные наггетсы из популярной сети быстрого питания. Дети с радостью их съели, а потом произошло самое неприятное.

"Мама пришла домой и увидела, как ее дети едят куриные наггетсы. Она буквально вырвала наггетсы у них из рук и начала кричать, что я ужасная, раз позволяю ее детям есть трупы".

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9-летнему мальчику и 7-летней девочке от заботливой родительницы тоже досталось. Она отругала их за отсутствие бдительности: они, мол, ни под каким предлогом не должны есть мясо.

"Она выгнала меня, не заплатив, а потом написала, что я должна заплатить ей 600 долларов в качестве компенсации за нанесенный эмоциональный ущерб (по 300 долларов на каждого ребенка). В противном случае она подаст на меня в суд".

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