Роковая покупка: пара разругалась в пух и прах из-за пачки макарон

Парень накричал на возлюбленную из-за того, что она купила макароны анелли, которые он так ненавидит. Деталями истории девушка поделилась на форуме Reddit.

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По словам пользовательницы, она регулярно готовит блюда с макаронами, а ее 35-летний молодой человек их очень даже любит и хвалит. Единственное, что он не приемлет на кухне, это макароны анелли.

"Мне непринципиально, поэтому мы их просто не покупаем".

Однажды девушка пошла закупаться продуктами в магазин и уже по возвращении домой поняла, что по ошибке взяла те самые анелли. Когда она раскладывала продукты, сожитель заприметил злосчастные макаронные изделия и устроил скандал.

"Он очень разозлился на меня и спросил, зачем я купил эти макароны, зная, как он к ним относится. Я ответила, что это всего лишь макароны с тем же самым составом, что и остальные сорта, которые он ест каждый день".

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Мужчину озвученный аргумент не убедил, и он отправил возлюбленную в магазин за "нормальными" макаронами.

"Мне кажется, или он действительно слишком остро отреагировал?", — задалась вопросом шокированная девушка.

Пользователи форума поддержали девушку и согласились с тем, что ее парень повел себя очень странно.

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