Зачем в средневековой Европе носили белые парики

Ношение белых париков стало важной частью культуры и идентичности европейской аристократии. Они были не просто модным аксессуаром, а многозначным символом. "Рамблер" раскроет причины популярности белых париков в Средневековой Европе и их культурное значение.

© dreamstime.com

Белые парики стали популярными в Европе в XVII веке, особенно во Франции и Англии. Эта мода была введена королем Франции Людовиком XIV, который носил парики, чтобы скрыть свою лысину и придать себе более величественный вид. Со временем этот тренд распространился по всей Европе, став символом аристократии и власти.

Изготовление париков было сложным и трудоемким процессом, требовавшим мастерства и времени. Парики делали из натуральных волос, которые сначала очищали, окрашивали и укладывали в нужную форму. Для поддержания их вида требовался регулярный уход, включающий чистку, пудрение и укладку. Поэтому парикмахеры играли важную роль в жизни высшего общества, обеспечивая сохранение модного и опрятного вида париков.

Гигиенические причины

В Средневековой Европе гигиена оставляла желать лучшего. Отсутствие современных санитарных условий и частое появление паразитов, таких как вши, делали ношение натуральных волос проблематичным. Парики, которые легко можно было снимать и очищать, стали практичным решением. Они позволяли скрыть проблемы с волосами и поддерживать более опрятный вид.

Смертельная угроза Средневековья: почему люди боялись белок

Символ статуса

Ношение париков быстро стало символом богатства и высокого социального статуса. Парики изготавливались из натуральных волос и стоили дорого, поэтому позволить себе такой аксессуар могли только состоятельные люди. Белый цвет париков также подчеркивал статус их владельцев, так как светлые волосы ассоциировались с чистотой и благородством.

Мода и эстетика

Парики стали важным элементом моды и культурной идентичности. В XVII и XVIII веках они становились все более сложными и изысканными, с разнообразными стилями и украшениями. Мужчины и женщины носили парики разных форм и размеров, подбирая их в соответствии с последними модными тенденциями.

Социальные и политические причины

Ношение париков также имело политический аспект. В Англии в период правления Карла II парики стали символом верности королю и его двору. Дворяне, адвокаты, судьи и другие государственные служащие носили парики как знак своей лояльности и высокого положения в обществе.

Ранее мы писали, правда ли, что в Средние века люди почти не мылись, или это миф.