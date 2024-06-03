«‎Она зашла слишком далеко»‎. Невеста разорвала отношения с сестрой из-за одной глупой шутки

Приготовление к свадьбе – дело непростое и стрессовое. В этом убедилась героиня истории, детали которой приводит издание The Mirror.

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Девушка, чье имя не называется, с нетерпением ждала собственной свадьбы. За пару дней до торжества ей позвонила тетя, чтобы поинтересоваться, какое блюдо лучше принести на барбекю. Невеста не поняла, о чем идет речь: какое еще барбекю?

Родственница объяснила, что получила приглашение на свадьбу, в котором говорилось следующее. Церемония пройдет на заднем дворе дома молодоженов, гостей ждет скромная вечеринка на природе, а им самим нужно пожаловать на прием с блюдами на свой выбор.

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Оказалось, что фальшивые приглашения родственникам невесты и жениха разослала сестра девушки. Таким образом она решила "пошутить" и поднять всем настроение.

"Она зашла слишком далеко. Поразмыслив, я решила, что не хочу, чтобы она присутствовала на моей свадьбе. Я не верю, что она воздержится от очередной "шутки. Не хочу быть обеспокоенной во время собственной свадьбы".

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