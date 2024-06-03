Мужчина обнаружил в собственном доме жуткую темницу с личными вещами

Мужчина обнаружил подозрительную темницу в подвале собственного дома, когда убирался. Детали истории приводит издание The Mirror.

© Unsplash

Настоящий владелец дома рассказал, что приобрел его два года назад у одной семьи. По документам в жилище нет никаких дополнительных подвалов, поэтому герой истории даже не подозревал о его существовании.

Роковая покупка: пара разругалась в пух и прах из-за пачки макарон

Что же было в таинственной темнице? Сломанные стулья, каркас кровати, одеяло, веревка, блокнот, чистящие средства и другие предметы, которые выглядят очень старыми. На стенах, в свою очередь, красуются странные надписи.

Мужчина решил разузнать у бывших хозяев, что происходило в подвале, знали ли они о его существовании и если да, то почему утаили информацию. Но, к сожалению, никого из членов семейства уже нет в живых.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как невеста разорвала отношения с сестрой из-за одной глупой шутки.