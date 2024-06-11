Никакого дресс-кода: девушка пожаловалась на нудистскую свадьбу родного брата

Никакого дресс-кода: девушка пожаловалась на брата, который устраивает нудистскую свадьбу
К организации свадьбы все подходят по-разному. Одни предпочитают классические церемонии, в то время как другие вовсю экспериментируют.
Девушка, чье имя не называется, поведала на форуме Reddit историю о грядущем бракосочетании родного брата. Он познакомился со своей возлюбленной на нудистском курорте, поэтому они решили провести тематическую свадьбу. Все гости, соответственно, должны прийти на торжество обнаженными.
Организаторы в восторге от своей оригинальной идеи, а вот приглашенные их энтузиазма не разделяют. Сестра жениха пожаловалась на смелый дресс-код: разве можно полностью раздеться перед родственниками и незнакомыми людьми?
"Мне определенно будет некомфортно идти по проходу под руку с голым братом. Или стоять перед всеми без одежды во время церемонии, фотографироваться в таком виде".
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Пользователи поддержали автора поста и сошлись во мнении, что требование брачующихся не адекватно.
"Просто вежливо откажись и скажи, что не сможешь присутствовать, так как это противоречит твоей жизненной философии".
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