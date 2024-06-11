Дочь оригинально отомстила 57-летнему отцу, который завел себе молодую любовницу

26-летней девушке не понравилось, что ее 57-летний завел себе молодую любовницу, и решила отомстить ему нестандартным образом. Пост с деталями истории опубликован на форуме Reddit.

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"Мой отец стал типичным богачом, который встречается с молодой девчонкой. Моя мама ужасно себя чувствует из-за этого".



Самой дочери тоже не особо приятно наблюдать за романом отца. Она не раз высказывала ему свое мнение и намекала, что юная избранница (25-летняя Бекки) его использует. Мужчина игнорировал слова дочки, поэтому она решила наглядно проиллюстрировать, насколько нелепо выглядит их союз.

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"На этих выходных был день рождения Бекки, и мой отец устроил по этому случаю грандиозную вечеринку в саду с ее подругами. Что же я сделала? Пришла на праздник с мужчиной, которому 62 года".



Отец, мягко говоря, не обрадовался спутнику дочери: все торжество на нем не было лица. В какой-то момент девушка сообщила, что уходит с праздника вместе с Джо (так его звали), дабы прокатиться на его яхте.

"Самое интересное, что мой папа и Джо, как выяснилось, вместе играют в гольф".



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