В Сети осудили невесту, которая заставила жениха загорать перед свадьбой

Свадьбе – дело ответственное. Чего только не делают виновники торжества в его преддверии: садятся на диеты, проводят все свободное время в шоурумах, репетируют клятвы.

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Одна невеста, например, решила, что ее жениху непременно нужно "потемнеть" перед бракосочетанием, чтобы не выглядеть слишком бледным на ее фоне.

"Я видела, как женятся пары, где невеста намного темнее жениха, и я боюсь выглядеть слишком загорелой рядом с ним на наших совместных фотографиях".



Возлюбленный не особо воодушевился таким предложением, поэтому девушка поспешила пожаловаться на него в социальных сетях и найти поддержку. Пользователи, правда, встали на сторону жениха и обвинили автора поста в чрезмерном давлении на вторую половинку.

"Почему вы говорите ему, что он должен загореть? Беспокойтесь о своей коже".



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На что невеста ответила:

"Я побеспокоюсь о своих дорогих свадебных фотографиях, спасибо".



Кто-то другой ответил на это следующим образом:

"Беспокойтесь о дорогостоящем разводе, который случится, если вы продолжите диктовать каждый шаг своему мужу".



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