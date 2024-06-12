«Сексуальная жизнь зашла в тупик». Мужчина хочет расстаться с девушкой из-за ее джинсовых шорт

37-летний мужчина, чьи имя не называется, подумывает о расставании со своей второй половинкой из-за ее предпочтений в одежде. Соответствующий пост опубликован на форуме Reddit.

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Автор встречается с девушкой более двух лет. В отношениях у них все хорошо, несмотря на приличную разницу в возрасте (возлюбленная значительно моложе). Но однажды все переменилось.

"Вот как все это началось. Она пришла домой в новых джинсовых шортах. Они достаточно объемные, чуть выше колена. Я понял, что шорты очень похожи на те, которые носил мой школьный обидчик".



Все дело в том, что в юности над автором поста сильно издевался один хулиган. Вследствие такого обращения мужчине была нанесена психологическая травма, которую пробудили злосчастные шорты.

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Поначалу герой истории не предал особого значения покупке: у его девушки много одежды, она явно не будет ходить в новых шортах каждый день. К сожалению, они настолько ей понравились, что именно так она и поступила. Более того, она обзавелась аналогичными моделями.

Каждый раз, когда мужчина видит обновку, ему становится не по себе. Воспоминания его опустошают, но он не знает, как все объяснить любимой.

"Наша сексуальная жизнь полностью зашла в тупик. Я не чувствую, что могу поговорить с ней об этом. Она так увлечена модой и одержима своими новыми шортами...".



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