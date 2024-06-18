Дождалась: женщина получила от незнакомца свитер с тупиком, о котором мечтала три года
Все мы о чем-то сожалеем. Об упущенных возможностях, напрасных конфликтах, ошибках молодости... А женщина по имени Селия, например, никак не могла выбросить из головы милый свитер с тупиком, который она так и не купила.
Селия, проживающая в Германии, выложила ничего не предвещающий пост в личном блоге. В нем она пожаловалась на саму себя и свою нерешительность.
"Прошло 3 года с тех пор, как я увидела его в магазине, и до сих пор жалею, что не купила", – подписала Селия фотографию свитера, на котором были изображены прелестные тупики.
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Мир, как известно тесен, поэтому через несколько дней под постом появился комментарий некого Дэйва:
"Я купил этот свитер для своей жены два года назад. Она ни разу его не надевала. Я в Нью-Йорке. Оплатите доставку, и свитер ваш".
Селия, конечно же, согласилась. И через 10 дней заветная вещица была у нее.
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"Дэйв воплотил мою мечту в реальность".
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