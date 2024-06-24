Мужчина переспал с сестрой-близнецом своей жены, чтобы у них наконец появился ребенок

Мужчина переспал с сестрой-близнецом своей жены якобы из благородных побуждений: чтобы та родила им ребенка, которого никак не получалось зачать. Детали истории приводит издание The Mirror.

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Шесть с половиной лет пара пыталась завести ребенка, но героине истории никак не удавалось забеременеть. Тогда предприимчивый супруг решил взять все в свои руки и разрешить проблему нестандартным образом.

"Муж и сестра решили переспать, чтобы забеременеть и сделать мне сюрприз. Она хочет, чтобы я приняла этого ребенка после того, как она переспала с моим супругом".



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Муж женщины не понял, почему она так остро среагировала на его поступок. Мол, это то же самое, что и суррогатное материнство. Да и сестра разделяет его энтузиазм.

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