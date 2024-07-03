«Принесет успех». Женщина похвасталась найденным на улице бюстгальтером и заявила, что будет его носить

Что только не лежит на городских улицах: фантики, банкноты, мелкие аксессуары… Но порой можно столкнуться и с более необычным «презентом судьбы».

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В этом лично убедилась девушка, которая обнаружила на улице бюстгальтер. Причем он настолько ей приглянулся, что она планирует его… носить.

Девушка, чье имя не называется, поделилась своей историей на форуме Reddit. На днях она прогуливалась по улице, как вдруг обнаружила лежащий посреди дороги бюстгальтер. И выглядел он очень даже неплохо: приятная цветовая гамма, кружевная отделка…

Дождалась: женщина получила от незнакомца свитер с тупиком, о котором мечтала три года

«Почти уверена, что он принадлежит девушке из соседнего дома. Что бы вы сделали на моем места? Я думаю оставить его и носить. А что, если он принесет мне удачу?».



Пользователи Сети не разделили энтузиазма героини истории и попыталась ее отговорить, ведь носить чужое нижнее белье, сколько его не стирай, негигиенично.

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