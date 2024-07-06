Семья годами пользовалась соседским бассейном втайне от его владельцев

Иметь большой дом с бассейном – самая настоящая роскошь. Осознание этого приходит летом, когда жарко, душно и постоянно хочется остудиться. Такого мнения, видимо, придерживаются многие. Американка, поделившаяся своей историей на форуме Reddit, убедилась в этом лично.

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Автор поста рассказала, что они с мужем несколько лет назад переехали в дом с бассейном. В гости к паре регулярно наведывались родственники и близкие друзья, а вот соседей в дом никогда не приглашали. Но, как оказалось впоследствии, никакое приглашение им и не требовалось…

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«Дочка соседей спросила, когда мы откроем бассейн. Сначала мы сказали ей, что позже, но вчера она вновь это спросила, и я сказала, что мы, вероятно, просто не откроем его в этом году. Тогда девочка начала… плакать. Позже я поговорила с другими соседями и выяснила, что родители девочки устраивают вечеринку у нашего бассейна каждое 4 июля, когда нас нет дома».



Герои истории решили расставить по территории своего участка камеры, чтобы незваные гости больше не приходили в их дом. Они думают, как поступить: рассказать соседям, что они их раскусили, или дождаться реакции на новые гаджеты, которые не позволят им отдыхать у бассейна без спроса?

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