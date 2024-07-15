Фраза будущего отца шокировала гостей гендер-пати

Все чаще будущие родители устраивают вечеринки, на которых узнают пол ребенка. Одно из таких мероприятий обернулось скандалом.

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Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала на форуме Reddit историю, которая с ней приключилась. Недавно она побывала на гендер-пати у своих знакомых, и впечатления от нее остались не самые приятные.

Все дело в том, что супруги неоднозначно отреагировали на заветный конверт с медицинским заключением. Как только пол был рассекречен, девушка начала рыдать, а молодой человек весь побагровел. Создалось впечатление, что пара ожидала другого результата. Но это еще не все.

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В какой-то момент заботливый супруг решил успокоить возлюбленную следующей фразой:

«Мы попробуем еще раз».



Оба при этом выглядели так, будто бы они пережили сильное горе. Гостям, тем временем, стало жутко некомфортно: тут уж всем стало ясно, насколько родители хотели мальчика, а девочка в их планы не входила. Но разве стоит так расстраиваться и уж тем более показывать это всем своим видом?

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