Девушка пожаловалась на соседку, которая тратит по 25 рулонов туалетной бумаги в неделю

Взаимодействовать с людьми порой бывает очень сложно. В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit.

© Unsplash

Автор поста проживает в одной комнате с несколькими девушками в общежитии. Недавно к ним подселилась новая соседка, у которой есть одна странная привычка…

«Сразу после переезда она попросила других соседей отвести ее в ближайший магазин за туалетной бумагой. Там она купила 6 упаковок по 9 рулонов в каждой. Мы были свидетелями того, как она тратила почти 3 пачки за одну неделю, то есть около 25 рулонов туалетной бумаги».



Фраза будущего отца шокировала гостей гендер-пати

Можно было бы смириться и с заставленной рулонами ванной комнатой, и постоянно заполненным мусорным ведром – автора публикации смущают не эти неудобства. Недавно, например, засорилась канализация, чего не происходило за все время пребывания в этом общежитии.

«Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией раньше? Мы не можем понять, зачем человеку может понадобиться так много туалетной бумаги. Это очень нас беспокоит, ведь проблемы с канализацией вновь могут приключиться», —пишет героиня истории.



Пользователи сразу раскусили, в чем дело, и даже поставили диагноз.

«У девушки, вероятно, обсессивно-компульсивное расстройство. Вы можете попробовать поговорить с ней вежливо и уважительно. Дайте понять, что вы не осуждаете ее, а просто хотите узнать, все ли с ней в порядке».



Кто-то и вовсе рассказал, что подобная история однажды приключилась с ним самим.

«Мне тоже хотелось бы получить ответ. Один мой родственник всегда так делал. Туалет в его доме был полностью засорен туалетной бумагой».



Ранее «Рамблер» рассказывал о женщине, которая подобрала на улице бюстгальтер и решила носить его сама.