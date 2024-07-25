Девушка захотела назвать ребенка в честь любимого овоща

Наверное, у каждого из нас есть любимчики среди продуктов питания. Одни сходят с ума по сыру, другие – базилику, третьи – фисташкам. И так далее.

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Оказывается, порой тяга к еде творит удивительные вещи… В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit. А, если быть точнее, своим намерением.

Оказывается, порой тяга к еде творит удивительные вещи… В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit. А, если быть точнее, своим намерением.

«Аллицин — одно из основных соединений в чесноке, и он безумно полезен и вкусен. Аллицин произносится так же, как Элисон. Трагедия или нормальное имя?».



Девушка пожаловалась на соседку, которая тратит по 25 рулонов туалетной бумаги в неделю

На самом деле, автор публикации загадывает наперед: на данный момент она не беремена.

Пользователи форума скептически отнеслись к замыслу девушки.

«Я не вижу логики между вашей любовью к чесноку и именем вашего ребенка. Я не хочу никого осуждать, но, когда дело доходит до имени ребенка, какое значение должны иметь ваши личные интересы? Вы его еще даже не знаете — это имя для незнакомца, а не для вас», — написал один из пользователей.



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