Девушка захотела назвать ребенка в честь любимого овоща
Наверное, у каждого из нас есть любимчики среди продуктов питания. Одни сходят с ума по сыру, другие – базилику, третьи – фисташкам. И так далее.
Оказывается, порой тяга к еде творит удивительные вещи… В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit. А, если быть точнее, своим намерением.
Оказывается, порой тяга к еде творит удивительные вещи… В этом на своем примере убедилась девушка, поделившаяся историей из жизни на форуме Reddit. А, если быть точнее, своим намерением.
«Аллицин — одно из основных соединений в чесноке, и он безумно полезен и вкусен. Аллицин произносится так же, как Элисон. Трагедия или нормальное имя?».
Девушка пожаловалась на соседку, которая тратит по 25 рулонов туалетной бумаги в неделю
На самом деле, автор публикации загадывает наперед: на данный момент она не беремена.
Пользователи форума скептически отнеслись к замыслу девушки.
«Я не вижу логики между вашей любовью к чесноку и именем вашего ребенка. Я не хочу никого осуждать, но, когда дело доходит до имени ребенка, какое значение должны иметь ваши личные интересы? Вы его еще даже не знаете — это имя для незнакомца, а не для вас», — написал один из пользователей.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как фраза будущего отца шокировала гостей гендер-пати.