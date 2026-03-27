Звездонос: зачем этому кроту «щупальца» на носу

Звездонос считается одним из самых необычных млекопитающих на планете. Его легко узнать по главной особенности: на конце морды у него подвижная «звезда» из мясистых выростов. Выглядит это странно, почти инопланетно, однако такая часть тела сформировалась не случайно. Подробнее об этом кроте— в материале «Рамблера».

Среда обитания

Звездонос живет в восточной части Северной Америки. Его можно встретить в Канаде и на северо-востоке США — от атлантического побережья до района Великих озер. В отличие от многих других кротов, он особенно тесно связан с влажными местообитаниями.

Чаще всего звездоносы селятся на сырых лугах, в заболоченных лесах, по берегам ручьев, рек и прудов. Мягкая влажная земля удобна для рытья, а близость воды дает дополнительный источник пищи. По этой причине звездонос считается одним из самых «полуводных» кротов.

Он прокладывает сложную систему подземных ходов, часть которых проходит в почве, а часть может выходить прямо к воде. Иногда его тоннели открываются под корнями деревьев, в кочках или у края берега. Такая среда позволяет зверьку быстро перемещаться между сушей и водой.

Как выглядит звездонос?

По размеру звездонос небольшой: длина тела обычно составляет около 15–20 сантиметров, а масса — в среднем 35–75 граммов. Тело у него плотное, цилиндрическое, хорошо приспособленное к движению в узких туннелях. Шерсть густая, темная, водоотталкивающая, что важно для жизни во влажной среде.

Передние лапы широкие и сильные, с крупными когтями, как у других кротов. Они работают как лопаты, позволяя быстро рыть почву. Хвост сравнительно длинный и толстый; в холодный период он может накапливать жир, выполняя роль своеобразного энергетического запаса.

Но главная особенность, конечно, находится на морде. Нос звездоноса окружен 22 подвижными кожистыми выростами — по 11 с каждой стороны. Именно они образуют характерную «звезду». Эти выросты постоянно находятся в движении и ощупывают поверхность вокруг с невероятной скоростью.

Глаза у звездоноса очень маленькие, зрение развито слабо. Уши тоже почти не заметны внешне. Основной поток информации о мире зверек получает не через зрение, а через осязание.

Зачем ему «звезда» на носу?

Главная функция этой «звезды» — сенсорная. Это не украшение, не инструмент для рытья и не средство устрашения, а высокочувствительный орган осязания.

На поверхности выростов расположены тысячи специализированных сенсорных структур — так называемых органов Эймера. Это микроскопические рецепторы, чувствительные к прикосновениям и мельчайшим механическим сигналам. Их особенно много у животных, ведущих подземный образ жизни, но у звездоноса эта система достигла крайней степени развития.

Именно благодаря этим рецепторам зверек может буквально сканировать пространство вокруг носом. Он быстро касается почвы, листьев, поверхности воды или добычи и за доли секунды получает информацию о форме, размере и пригодности объекта для еды.

Особенно интересен центральный участок этой системы: два нижних выроста работают как зона высокого разрешения. Когда звездонос находит что-то потенциально съедобное, он мгновенно подводит к объекту именно их для более точной проверки. Таким образом, его нос представляет собой, своего рода, сочетание пальцев и глаза: сначала быстрое ощупывание, затем сверхточная проверка.

Таким образом, его нос — не просто чувствительная поверхность, а сложная высокоспециализированная система, тесно связанная с обработкой информации в мозге. У звездоноса непропорционально большая часть сенсорной коры мозга связана именно с обработкой сигналов от «звезды».

Рацион питания

Основу рациона звездоноса составляют дождевые черви, личинки насекомых, мелкие беспозвоночные и другие организмы, живущие в почве или вблизи воды. Но на этом его питание не заканчивается.

Он может ловить водных насекомых, мелких ракообразных, моллюсков и даже небольшую рыбу. Это отличает его от многих других кротов, которые гораздо сильнее привязаны только к подземной добыче.

Охотится звездонос и на суше, и в воде. Под землей он быстро обследует туннели и рыхлую почву, а в водоемах способен искать пищу на дне и среди прибрежной растительности.

Почему он быстро ест?

Звездонос известен как одно из самых быстрых млекопитающих в вопросах скорости распознавания и поедания добычи. Лабораторные наблюдения показали, что ему может требоваться всего несколько десятков миллисекунд, чтобы определить, съедобен объект или нет.

Для животного, живущего в темноте и питающегося мелкой добычей, это критически важно. Его корм — небольшие беспозвоночные, которых нужно находить быстро и в большом количестве. Если тратить слишком много времени на каждую добычу, энергозатраты на рытье и движение окажутся слишком высокими.

Также звездонос должен питаться часто из-за высокого обмена веществ. Это еще одна причина его сенсорной и поведенческой скорости: он живет в режиме постоянного поиска пищи.

Как охотится под водой?

Одна из самых необычных особенностей звездоноса — способность охотиться под водой с помощью осязания и, вероятно, сложной системы работы с пузырьками воздуха.

Звездонос может выдувать маленькие пузырьки на объекты и затем втягивать их обратно. Считается, что это помогает ему улавливать химические сигналы от добычи в воде, где обычное обнюхивание невозможно. Для млекопитающего это очень необычная стратегия.

При этом он хорошо плавает, может нырять и активно использовать водную среду как часть своей кормовой территории. Его густая шерсть защищает от переохлаждения, а тело достаточно компактно, чтобы двигаться и в воде, и в узких влажных ходах.

Образ жизни

Звездоносы ведут в основном одиночный образ жизни, хотя в подходящих местообитаниях их участки могут располагаться сравнительно близко друг к другу. Основная активность приходится на периоды поиска пищи, причем зверек может быть активен и днем, и ночью.

Под землей он строит систему туннелей, часть которых служит кормовыми маршрутами, а часть — постоянными укрытиями. Гнездовые камеры обычно располагаются выше уровня воды и выстилаются сухой травой или листьями.

Размножение

Период размножения у звездоноса обычно приходится на конец зимы или весну. После сравнительно короткой беременности самка рождает несколько детенышей — чаще всего от двух до семи.

Детеныши появляются на свет беспомощными, с еще не сформированной сенсорной системой. Их характерная «звезда» развивается постепенно. По мере роста молодые звездоносы начинают осваивать подземные ходы и быстро переходят к самостоятельной жизни.

Продолжительность жизни в природе у них невелика, как и у многих мелких млекопитающих — четыре-пять лет, — но за это время они успевают пройти очень интенсивный цикл роста, питания и размножения.

