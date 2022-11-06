Эксперт дал пошаговую инструкцию, как выгодно продать старый телефон

Специалист в сфере IT-технологий Никита Мокеев рассказал, как грамотно подготовить старый телефон к продаже. Его слова приводит Sputnik.

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Эксперт посоветовал хорошо очистить аппарат, чтобы убрать следы грязи. Затем удалить личные данные, сбросив настройки до заводских.

Также он порекомендовал поставить защитное стекло.

"Так создается ощущение, что вы обращались с аппаратом бережно. Даже если на экране есть маленькие царапины, стекло их скроет".

Дополнительные аксессуары и чек на покупку могут существенно повысить привлекательность гаджета на этапе сделки.

"Обязательно собираем весь комплект от смартфона, который есть: коробка, зарядка, возможно, наушники. Это прибавит минимум 1000 рублей к стоимости. Наличие чека не добавит ничего к стоимости, но даст уверенность покупателю, что телефон не был украден, а был официально куплен".

Но если есть необходимость продать товар быстро, придется ставить цену ниже среднего по рынку.

"iPhone – ходовой товар на вторичном рынке, они очень легко продаются, и на рынке есть четкие ориентиры по ценам. С Android все сложнее – с порядком цен, особенно не флагманов, на рынке полный бардак, люди ставят цену, какую захотят.

При этом эксперт отметил, что поначалу продавец может испытать на себе шквал звонков от перекупщиков, которые будут пытаться находить дефекты и торговаться до минимально допустимой цены.