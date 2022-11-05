"Мошенник может скопировать данные, а потом использовать их против вас"

"Если вы увидели в подъезде объявление компьютерного мастера и вам нужны его услуги, то надо поступить осторожно. Во-первых, запишите номер из объявления, но не звоните по нему сразу, а проверьте его с помощью любого поисковика. Так можно выяснить, кому на самом деле принадлежит номер. Во-вторых, на объявлении чаще всего есть фотография этого мастера. Сфотографируйте ее и тоже проверьте с помощью поиска по картинкам. Скорее всего, это будет не мастер Олег, а условный Брэд Питт или любой другой голливудский актер".