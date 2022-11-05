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1 час назад

"Мошенник может скопировать данные": эксперт раскрыл риски ремонта техники у мастера по объявлению

Стелла Шмель

Компьютерный эксперт рассказал, с чем могут столкнуться люди, решившие отдать свою технику в ремонт по одному из множества объявлений, расклеенных у подъезда. Его слова приводит Sputnik.

"Мошенник может скопировать данные, а потом использовать их против вас"
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

Отдавать дорогостоящее устройство компьютерному мастеру по объявлению опасно, считает руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко. Такие мастера обычно работают без договора и забирают вещи с собой без каких-либо гарантий на возврат, отметил специалист.

"В официальном сервисе хотя бы договор будет, а тут нет".

Также эксперт напомнил о персональных данных, которые очень важно хранить в надежности.

Эксперт объяснила, как нагрубить мошенникам, чтоб обезопасить себя

"Вы отдаете технику, в которой есть логины, пароли, личные фотографии и видеозаписи. В мастерской мошенник может скопировать данные, а потом использовать их против вас. То есть вас могут начать шантажировать, если там было что-то интимное, у вас могут украсть деньги из банка, если там были данные для доступа к счету, или передать ваши аккаунты тем, кто ведет цифровые войны в информационном пространстве", - считает эксперт.

Пащенко рассказал, как пошагово следует действовать, если к такому мастеру все же было решено обратиться.

"Если вы увидели в подъезде объявление компьютерного мастера и вам нужны его услуги, то надо поступить осторожно. Во-первых, запишите номер из объявления, но не звоните по нему сразу, а проверьте его с помощью любого поисковика. Так можно выяснить, кому на самом деле принадлежит номер. Во-вторых, на объявлении чаще всего есть фотография этого мастера. Сфотографируйте ее и тоже проверьте с помощью поиска по картинкам. Скорее всего, это будет не мастер Олег, а условный Брэд Питт или любой другой голливудский актер".

Ранее мы писали про новую уловку мошенников в сети.

Истории,Григорий Пащенко,Брэд Питт,
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