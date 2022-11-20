Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Хитрая уловка маркетологов: видео

Стелла Шмель

Блогер с ником Olya_lolya рассказала в TikTok о хитрой идее маркетологов, которая помогла повысить продажи товара.

В 1950 году компания Хенкель выпустила инновационные ножи для очистки картофеля. Продукт пользовался большим успехом у домохозяек, но спустя время продажи пошли на спад. Это было связанно с тем, что ножи оказались очень качественными, из-за чего у пользователей не было необходимости покупать новые. Компания решила обратиться к маркетологам, чтобы те помогли поднять продажи.

Что купить в ноябре, чтобы не разориться перед Новым годом

Подробнее о хитрой уловке маркетологов смотрите в видео.

Ранее мы писали о странах, где лишний вес считается нарушением закона.

Вещи,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители