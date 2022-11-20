Хитрая уловка маркетологов: видео

Блогер с ником Olya_lolya рассказала в TikTok о хитрой идее маркетологов, которая помогла повысить продажи товара.
В 1950 году компания Хенкель выпустила инновационные ножи для очистки картофеля. Продукт пользовался большим успехом у домохозяек, но спустя время продажи пошли на спад. Это было связанно с тем, что ножи оказались очень качественными, из-за чего у пользователей не было необходимости покупать новые. Компания решила обратиться к маркетологам, чтобы те помогли поднять продажи.
Подробнее о хитрой уловке маркетологов смотрите в видео.
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