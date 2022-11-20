Хитрая уловка маркетологов: видео

В 1950 году компания Хенкель выпустила инновационные ножи для очистки картофеля. Продукт пользовался большим успехом у домохозяек, но спустя время продажи пошли на спад. Это было связанно с тем, что ножи оказались очень качественными, из-за чего у пользователей не было необходимости покупать новые. Компания решила обратиться к маркетологам, чтобы те помогли поднять продажи.