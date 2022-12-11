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2 часа назад

Как появился сахар в кубиках: видео

Мира Маркина

Мы привыкли употреблять сахар в виде кубиков или сыпучего продукта, так называемого “песка”, но раньше он имел совершенно другой вид. Сахар изготавливался в виде большой конусообразной “головы”. Чтобы подсластить им чай, приходилось откалывать маленькие кусочки, используя для этого специальные железные щипцы.

А возникновение теперь уже привычного для нас сахара в форме маленьких кубиков связывают с одной интересной историей. В 1841 году жена управляющего заводом в очередной раз сильно порезалась, когда откалывала сахар щипцами, о чем рассказала мужу. Спустя несколько месяцев супруг вручил ей неожиданный подарок – коробочку, в которой лежал сахар в кубиках. После происшествия он придумал новый способ изготовления этого продукта с использованием пресса, благодаря которому кусочки держали форму.

Подробнее об этой истории смотрите в видео.

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