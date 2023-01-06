“Истина рождается в споре” — это выражение известно с давних времен. Во многих странах мира спор является национальной традицией. В Древней Греции, например, придавалось большое значение умению отстаивать свои интересы. Делали греки это порой весьма необычным способом.

В TikTok-аккаунте канала @museumtoilethistory появилось видео, в котором рассказано об интересных фактах использования глиняных горшков при спорах у жителей Греции. Они служили не только сосудом для человеческих отходов, но и оружием в скандалах, драках и последним аргументом в спорах.