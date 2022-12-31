Женщина нашла под плиткой в ванной “письмо в будущее”

На форуме Reddit интернет-пользовательница рассказала об открытии, сделанном во время ремонта в собственном доме. Ее необычной находкой заинтересовалось издание The Mirror.

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Автор публикации объяснила, что делала ремонт в новом доме. Когда в ванной комнате сбили плитку, под ней обнаружился лист бумаги – письмо, написанное от руки 23 мая 1979 года:

“Привет. Завтра в ванной положат новую плитку. США разоряются. Сейчас наш президент — Картер. Надеюсь, когда вы найдете это, все будет лучше. Удачи. Рудольф Матейка”.

Заинтересовавшиеся историей “послания в будущее” пользователи Reddit решили выяснить, кем был его автор. Так выяснилось, что автор письма вероятнее всего умер 6 мая 1989 года, согласно некрологу. Рудольф был почтальоном и жил в большой семье.

“Он родился в Чикаго. У него остались жена Элла, сын, две дочери, пасынок, две падчерицы, две сестры, пять внуков и два правнука”, – написали в память о нем.

Один из форумчан предложил женщине, которая нашла письмо, продолжить традицию и “замуровать” под плиткой свое письмо в будущее.