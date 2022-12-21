Женщина нашла в своем доме тайную комнату

Женщина из США случайно обнаружила в своем доме комнату с припасами на случай Апокалипсиса. На ее пост в социальных сетях обратило внимание издание Kidspot.

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В начале 2022 года женщина Хизер Бендж купила дом. Спустя более полугода после покупки к ним постучал сосед, который рассказал о потайной комнате в доме женщины.

В итоге они нашли в доме комнату, площадь которой составила около 300 квадратных метров. В ней хранились упаковки с питьевой водой и еда, которая долго не портится. Бендж предположила, что предыдущие владельцы были вышивальщицами и не открывали комнату в последние пять лет. В комнате также нашли проектор и колонки.

Сейчас Бендж использует эту комнату как кладовку для хранения. Однако комментаторы предложили ей различные вариации того, чем комната может быть полезной. Так, она может стать гардеробной или местом, где можно что-то спрятать от детей.