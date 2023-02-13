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3 часа назад

Россияне вспомнили, как варили сгущенку во времена СССР

Мира Маркина

Во времена Советского Союза многие варили сгущенное молоко с сахаром. О том, чем могло обернуться приготовление такого десерта, вспомнили подписчики сообщества «Мы из СССР. Вспомним лучшее» (ВКонтакте).

Россияне вспомнили, как варили сгущенку во времена СССР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор публикации, которая впоследствии стала предметом дискуссии, рассказал, что после приготовления варенки однажды «часа два кухню отмывал». Мужчина забыл о банке и та взорвалась прямо на плите.

В комментариях подписчики сообщества поделились, что столкнулись с похожей ситуацией.

«Было дело! Потолок сам отмывал», «У-у-у, сколько стен и потолков было в сгущенке!».

Одна из участниц дискуссии отметила, что если банка будет полностью покрыта водой, вероятнее всего, взрыв не произойдет. Однако, по признанию женщины, сама она не пробовала готовить варенку в домашних условиях.

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Еще одним лайфхаком поделился другой подписчик группы – он прокалывал банку сгущенки перед варкой, чтобы та не взорвалась.

Ранее «Рамблер» рассказывал об одной из самых великих мистификаций.

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