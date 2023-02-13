Россияне вспомнили, как варили сгущенку во времена СССР

Во времена Советского Союза многие варили сгущенное молоко с сахаром. О том, чем могло обернуться приготовление такого десерта, вспомнили подписчики сообщества «Мы из СССР. Вспомним лучшее» (ВКонтакте).

Автор публикации, которая впоследствии стала предметом дискуссии, рассказал, что после приготовления варенки однажды «часа два кухню отмывал». Мужчина забыл о банке и та взорвалась прямо на плите.

В комментариях подписчики сообщества поделились, что столкнулись с похожей ситуацией.

«Было дело! Потолок сам отмывал», «У-у-у, сколько стен и потолков было в сгущенке!».

Одна из участниц дискуссии отметила, что если банка будет полностью покрыта водой, вероятнее всего, взрыв не произойдет. Однако, по признанию женщины, сама она не пробовала готовить варенку в домашних условиях.

Еще одним лайфхаком поделился другой подписчик группы – он прокалывал банку сгущенки перед варкой, чтобы та не взорвалась.