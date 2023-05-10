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Колье Garrard, придуманное принцессой Дианой, продадут с аукциона

Комплект украшений ювелирного дома Garrard, который принцесса Диана носила незадолго до смерти, выставят на аукцион Guernsey's. Соответствующая новость появилась на портале WWD.

Последний подарок Леди Ди от Доди Файеда продадут с аукциона
© legion-media.ru

Бриллиантовое колье весом 51 карат было создано ювелирами дома Garrard по эскизу принцессы Дианы. Драгоценное украшение принцесса Уэльская надела 3 июня 1997 года во время посещения балета «Лебединое озеро». Представление проходило в лондонском Королевском Альберт-холле.

После выхода Диана вернула колье в Garrard – его специалистам предстояло создать жемчужные серьги в пару к украшению. Принцесса Уэльская была поклонницей жемчуга Южных морей. Когда комплект изготовили, Дианы уже не было в живых.

«Все украшения, которые носила Диана, были одолжены ей королевой или принадлежали короне», — рассказал порталу WWD президент Guernsey's Арлан Эттингер.

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По мнению Эттингера, комплект украшений, который впоследствии назвали «Сюитой Лебединого озера», мог быть подарком Диане от ее возлюбленного Доди Файеда. За драгоценности еще не заплатили, когда они оба погибли в автокатастрофе.

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