$79.91-0.1386.28-0.22

Разбитую гитару Кобейна продали за 600 тысяч долларов

Курт Кобейн – всемирно известный музыкант, основатель и лидер группы Nirvana. Он покончил с собой в возрасте 27 лет на самом пике славы в 1994 году.

Разбитую гитару Кобейна продали за 600 тысяч долларов
© Сommons.wikimedia.org

Его личные вещи до сих пор интересуют поклонников его творчества. Так, на аукционе Julien's Aucitons была куплена гитара солиста группы Nirvana за баснословные 600 тысяч долларов, об этом сообщил американский аукционный дом Julien's Aucitons.

Стоит отметить, что гитара была даже не в хорошем состоянии – она была разбита Кобейном еще во времена альбома Nevermind. Однако на ней остались ценные автографы всех трех участников знаменитой группы.

Последний подарок Леди Ди от Доди Файеда продадут с аукциона

Черная электрогитара для левши Fender Stratocaster, принадлежавшая Курту Кобейну, перед выставлением на аукционе была пересобрана. В итоге ее купили за 595 900 долларов.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как редкий экземпляр "Ревизора" Гоголя продали на аукционе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий