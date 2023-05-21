Разбитую гитару Кобейна продали за 600 тысяч долларов

Курт Кобейн – всемирно известный музыкант, основатель и лидер группы Nirvana. Он покончил с собой в возрасте 27 лет на самом пике славы в 1994 году.

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Его личные вещи до сих пор интересуют поклонников его творчества. Так, на аукционе Julien's Aucitons была куплена гитара солиста группы Nirvana за баснословные 600 тысяч долларов, об этом сообщил американский аукционный дом Julien's Aucitons.

Стоит отметить, что гитара была даже не в хорошем состоянии – она была разбита Кобейном еще во времена альбома Nevermind. Однако на ней остались ценные автографы всех трех участников знаменитой группы.