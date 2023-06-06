Письмо Толкина из переписки с поклонницей продадут на аукционе
Письмо Джона Толкина, автора серии книг о "Властелине колец" продадут на аукционе Bonhams в Великобритании. Об этом сообщается на сайте дома.
Это письмо из переписки с первой поклонницей саги автора, Ф.Л. Перри. Точно неизвестно, кем была девушка. Толкин написал в письме поклоннице, что мечтает уехать в пустынную страну, чтобы не быть окруженным людьми. Однако боится решиться на переезд.
В конце он отметил, что его желания совпадают с образом хоббитов. Однако: как отметил писатель, он не может себя с ними сравнить, так как не уверен в своей выносливости.
Торги пройду 22 июня. Стартовая цена начинается от 10 до 15 тысяч долларов (от 811 тыс. до 1,2 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что последний подарок Леди Ди от Доди Файеда продадут с аукциона.