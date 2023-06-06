Письмо Толкина из переписки с поклонницей продадут

Письмо Джона Толкина, автора серии книг о "Властелине колец" продадут на аукционе Bonhams в Великобритании. Об этом сообщается на сайте дома.

Это письмо из переписки с первой поклонницей саги автора, Ф.Л. Перри. Точно неизвестно, кем была девушка. Толкин написал в письме поклоннице, что мечтает уехать в пустынную страну, чтобы не быть окруженным людьми. Однако боится решиться на переезд.

В конце он отметил, что его желания совпадают с образом хоббитов. Однако: как отметил писатель, он не может себя с ними сравнить, так как не уверен в своей выносливости.

Торги пройду 22 июня. Стартовая цена начинается от 10 до 15 тысяч долларов (от 811 тыс. до 1,2 миллиона рублей).