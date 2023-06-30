Микроскопическую сумку продали за 65 тысяч долларов

Креативное агентство Mschf продало микроскопическую сумку, чей размер даже меньше соли, на интернет-аукционе за 65 тысяч долларов. Об этом сообщает CNN.

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Эта зеленая сумка является полной копией модели OnTheGo от Louis Vuitton. В настоящее время оригинал можно приобрети за 3-4 тысячи долларов.

MSCHF

Творческий коллектив MSCHF утверждает, что сумка достаточно узкая, чтобы пройти сквозь игольное ушко. По словам участников MSCHF, она даже меньше, чем крупинка морской соли. Размер аксессуара — 657 на 222 на 700 микрон. Сумку продавали вместе с увеличительной лупой.

MSCHF стремились показать, что модная индустрия зациклена на маленьких сумках. Из-за этого они перестают быть функциональными и становятся просто символом бренда.

"Микроскопическая сумочка доводит это до полного логического завершения. Практичный предмет превращается в украшение, и его функционал полностью исчезает. Удобство использования для предметов роскоши — удел ангелов", — поясняет MSCHF.