Tiffany & Co. продает точилку и транспортир за $830

Ювелирный бренд Tiffany & Co. приглашает своих клиентов обогатить атмосферу нового учебного года стильными деталями. Это стало известно из официального сайта компании.

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По информации, размещенной на веб-платформе, новая осенняя линейка канцелярских товаров включает в себя изящные предметы: точилку для карандашей и транспортир, изготовленные из серебра. Стоимость этих эксклюзивных аксессуаров составляет $830.

Согласно описанию на сайте, бренд Tiffany & Co. стремится придать уникальный художественный вид даже обычным предметам. Так, точилка для карандашей с особой ромбовидной текстурой отражает эту тенденцию, делая ее не только функциональным аксессуаром, но и произведением искусства.