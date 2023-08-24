Россиянин выставил на продажу зуб снежного человека
Мужчина из Перми продает на Avito зуб снежного человека за один миллион рублей. На это обратило внимание издание "Комсомольская правда".
По словам россиянина, нашел необычный зуб в районе поселка Ныроб, когда пошел в лес за грибами. По форме он оказался похож на человеческий, но по размеру был слишком большим.
Как признался житель Перми, он специально подписал так объявление, чтобы привлечь больше покупателей, а цену выдумал из головы. За день зуб посмотрели более тысячи человек.
Соцсети
"Люди звонят, интересуется, как он у меня оказался, а когда узнают, говорят, что подумают о покупке. Зато звонков по моим другим объявлениям в разы стало больше", - поделился россиянин.
Он предположил, что на самом деле зуб принадлежит хищному животному.
Рамблер: главные новости