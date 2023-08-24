Россиянин выставил на продажу зуб снежного человека

Мужчина из Перми продает на Avito зуб снежного человека за один миллион рублей. На это обратило внимание издание "Комсомольская правда".

© unsplash.com

По словам россиянина, нашел необычный зуб в районе поселка Ныроб, когда пошел в лес за грибами. По форме он оказался похож на человеческий, но по размеру был слишком большим.

Как признался житель Перми, он специально подписал так объявление, чтобы привлечь больше покупателей, а цену выдумал из головы. За день зуб посмотрели более тысячи человек.

Соцсети

"Люди звонят, интересуется, как он у меня оказался, а когда узнают, говорят, что подумают о покупке. Зато звонков по моим другим объявлениям в разы стало больше", - поделился россиянин.