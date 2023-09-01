Письмо Жириновского с автографом продают за 40 тысяч рублей

В Екатеринбурге выставили на продажу письмо Владимира Жириновского с его автографом за 40 000 рублей. Об этом сообщает информационное агентство "Ура.ру" с ссылкой на соответствующее объявление на "Авито".

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Владимир Жириновский посвятил письмо президентским выборам в США в 2016 году. Политик выразил благодарность собеседнику за выражение своей позиции, высказался о победе Дональда Трампа и бывшем госсекретаре США Хиллори Клинтон.

"Спасибо, что находите время поделиться своими предложениями. Мы правильно оцениваем Вашу острую критику, поскольку очень важно знать мнение граждан России", – резюмировал политик.

Согласно словам автора объявления, он получил письмо от Жириновского в марте 2017 года.