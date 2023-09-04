Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за миллионы рублей

Письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого считают ее первой любовью, выставят на аукцион за 2,2 млн руб. Об этом говорится на сайте аукционного дома «Литфонд».

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"Собственноручное письмо" Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, датированное 18-24 августа Август 1908 года, как сообщается на сайте, представляет коллекционную ценность музейного уровня.

Уточняется, что поэтесса переписывалась с возлюбленным в 1908–1910 годах и ему было посвящено стихотворение «Месяц высокий над городом лег...», а также «Если слышишь ты в сердце малиновый звон...» и «Прежнему Понтику» 1909 года («Понтик» – так называли Петра Юркевича дома).

Аукцион пройдет 7 сентября. На нем будут представлены уникальные книги и рукописи, фотографии, автографы. Среди особенных лотов – уникальная редакция раннего машинописного текста повести «Собачье сердце» с правками Михаила Булгакова. Стартовая цена этого лота составила 400 тысяч рублей.