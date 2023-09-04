$96.34+0.01104.61-0.33

Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за миллионы рублей

Письмо Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, которого считают ее первой любовью, выставят на аукцион за 2,2 млн руб. Об этом говорится на сайте аукционного дома «Литфонд».

Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за миллионы рублей
© Unsplash

"Собственноручное письмо" Марины Цветаевой к Петру Юркевичу, датированное 18-24 августа Август 1908 года, как сообщается на сайте, представляет коллекционную ценность музейного уровня.

Уточняется, что поэтесса переписывалась с возлюбленным в 1908–1910 годах и ему было посвящено стихотворение «Месяц высокий над городом лег...», а также «Если слышишь ты в сердце малиновый звон...» и «Прежнему Понтику» 1909 года («Понтик» – так называли Петра Юркевича дома).

Аукцион пройдет 7 сентября. На нем будут представлены уникальные книги и рукописи, фотографии, автографы. Среди особенных лотов – уникальная редакция раннего машинописного текста повести «Собачье сердце» с правками Михаила Булгакова. Стартовая цена этого лота составила 400 тысяч рублей.

Кассету с фильмом 1980-х продали на аукционе за 10 тысяч долларов

Ранее мы писали о том, что на аукционе продали самую дорогую куклу Барби.