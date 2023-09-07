$97.84+0.31105.08+0.17

В Лондоне на аукционе продали рояль Фредди Меркьюри

В Великобритании на аукционе Sotheby's продали рояль солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Инструмент ушел с молотка за 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщает The New York Times.

В Лондоне на аукционе продали рояль Фредди Меркьюри
© Unsplash

Музыкант приобрел кабинетный рояль за тысячу фунтов в 1975 году. Меркьюри играл на нем вплоть до своей смерти в 1991-м. По словам аукциониста Оливера Баркера, именно на этом рояле Меркьюри написал "Богемскую рапсодию".

Письмо Марины Цветаевой выставят на аукцион за миллионы рублей

Помимо рояля на торгах было продано около 1,5 тысяч предметов из личной коллекции артиста. В их числе произведения искусства, мебель, рукописные тексты песен, одежда и сценические костюмы.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что на аукционе продали самую дорогую куклу "Барби".

1