В Лондоне на аукционе продали рояль Фредди Меркьюри

В Великобритании на аукционе Sotheby's продали рояль солиста группы Queen Фредди Меркьюри. Инструмент ушел с молотка за 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщает The New York Times.

© Unsplash

Музыкант приобрел кабинетный рояль за тысячу фунтов в 1975 году. Меркьюри играл на нем вплоть до своей смерти в 1991-м. По словам аукциониста Оливера Баркера, именно на этом рояле Меркьюри написал "Богемскую рапсодию".

Помимо рояля на торгах было продано около 1,5 тысяч предметов из личной коллекции артиста. В их числе произведения искусства, мебель, рукописные тексты песен, одежда и сценические костюмы.