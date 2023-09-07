Уникальный бриллиант "Розовая звезда" – это один из самых дорогих и редких алмазов в мире.

Драгоценный камень был обнаружен в 1999 году на рудниках в Африке. Эксперты называют этот бриллиант "фантастическим" и "волшебным" из-за его редкого естественного розового цвета. Необработанный алмаз весил целых 132,5 карата, а процесс огранки этого камня занял больше года.

Впервые бриллиант был представлен публике в 2007 году на торжественном открытии гонок Гран-при в Монако. Бриллиант был в кулоне на шее супермодели Хелены Кристенсен.

В 2017 году на аукционе Sotheby's в Гонконге "Розовая звезда" была продана за рекордные $71,2 миллионов. Это самая высокая цена, когда-либо выплаченная за украшение на аукционе.

Об этом рассказал в своем видео блогер @Gordey.bogdanov.