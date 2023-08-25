Женщина заработала миллионы долларов на продаже улиток

Жительница Германии разбогатела, продавая гигантских улиток. Сейчас она зарабатывает миллионы долларов в год. Об этом сообщает издание Independent.

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Крис Бакли живет в Мюнхене. Она заинтересовалась улитками во время болезни сына – ребенку требовался постоянный уход, из-за чего девушке пришлось уволиться с работы. Семье приходилось выживать на социальные выплаты и продовольственные пожертвования от местной церкви.

В какой-то момент Крис решила завести африканскую улитку. Эта идея пришлась ей по душе, потому что улитки не требуют ухода.

Немка начала публиковать видео с питомцем в соцсетях и вскоре стала популярной. Многие интересовались, где можно купить такую же улитку, и тогда Бакли решила заняться их разведением.

Дело быстро прошло в гору, и Крис разбогатела. По словам блогера, сейчас она зарабатывает на продаже улиток миллионы долларов в год. На ее ферме сейчас живут свыше 5000 особей, за которыми следят три сотрудника.